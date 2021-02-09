Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğin beri mağlup olmuyoruz. VAR yokken hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum" dedi.
Galatasaray'da yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu. Cengiz, "Dün ben de şaşırdım. Neşet Ertaş'ın 'Yazımı kışa çevirmeye çalıştılar' sözü var. Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğin beri mağlup olmuyoruz. VAR yokken hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Bize yenildiği için algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum. Hakem maça etki etti diyorlar. Golü verse 1-1 olacak. Penaltıyı vermediler, kırmızı kartı vermedi. Onları verseydi ne olacaktı? Mademki hakem sonuca etki etti, bizim lehimize 4 pozisyon var. Tam tersine olsaydı yer yerinden oynardı. Buna rağmen bozmadık biz. Bizim sahamızda bizi yenip gittiler, tek bir olayımız yok.
Voleybol maçında bizim sahamızda bizi yendiler. Sevgili başkanları alkışlıyor. Tek laf eden oldu mu? Ben hiç laf etmedim. Fenerbahçe stadına hep beraber gittik. Durdurup giremezsin diye bir şey olmadı. Oradaki listeye bakalım dediler. Orada durma sebebim oydu. Tek tek 29 kişiye baktılar, bekledik orada. Herkes girdi. Sol tarafta çoluk çocuk, kızlar, bayraklarla maça giriyorlar. Bu ne ya dedim. Bir iki gün önce yazılar yazdık, 'Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacak' diye. Sözlü dedik, yazı yazdık. Valiliğe bilgi verdik. Bir girdik stada, stat ana baba günü. Kapıda yüzlerce insan bekliyor. 'Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı?' dedim. Covid'in kahramanları, başımızın tacı. Demogoji yapmıyorum. Bin kişi girsin ama eşit girsinler. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Fatih Terim ve Galatasaray'a ağır küfürler olduğunu duyduk. Bakanımızı aradım. O da şaşırdı. Mehmet Baykan beni aradı. '20 Fenerbahçe, 20 Galatasaray, 20 TFF için izin vermiştik' dedi. Eşit girmesi lazım. Biz 30 olmadık, 29 olduk. Üstümü kimse arayamaz. Ben devlete karşı geldiğimden değil, o görevli kim ki üstümü arayacak. Orada bizi beklettiler. Maç bitti. Allah'a şükürler olsun yendik. Alkışladım. Voleybolda kendi sahamızda yenildik, kendileri dakikalarca alkışladılar. Bizim haksız yapıldığında biz yenilgilerimizde derslerde çıkartırız" ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ'UN KÜFÜR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un küfür ettiği ile ilgili iddiaları da açıklayan Cengiz, "Gelmiş Ali Bey, şunu dediğini hatırlıyorum; 'Başkanım bu yapılan ayıp'. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Kendisi de iyi bir insan. Orada bambaşka bir hale büründü, bambaşka biri oldu. Stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de kendi takımımı alkışladım.
En son oyuncum girmeden de çıkmadım. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar geçelim dedi. Ali Bey sinkaflı bazı laflar etmiş diyorlar; iyi ki de duymamışım. Ciddi tepki verirdim karakterimden dolayı. İnşallah açıklama yapar, küfür ettiğine inanmıyorum. Abdurrahim Beye demiş. Ya orada tek başına niye yapıyorsun sevgili Ali. Sen stat güvenlik amiri değilsin. Gerçek bu. Karşı takımı rencide etmem, ettirmem. Yanlış söylemlerin hiçbirine katılmıyorum" diye konuştu.