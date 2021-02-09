"KULÜPLERE 'AÇIKLANMASINA İZİN VERİN DEDİM' HEPSİ BENİ SEYRETTİ"

Kulüpler Birliği'nde limitlerle ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Başkan Mustafa Cengiz, "Ben 500 harcama limitim var ama onun içinde 9.8 milyon TL harcayabileceğim var. TFF mahremiyet açısından açıklamayayız dediler. Kulüplere 'izin verin dedim' hepsi beni seyretti. O zaman ben açıkladım, 9.8. Siz de açıklayın dedim. KAP'a açıklama yapmıyorsunuz. Açıklamaların da sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Bir futbolcuya yıllık 3 milyon Euro nasıl oluyor... Bu çifte sözleşme lafı epeydir ortada geziyor. Biz bunu görmedik. Bunu duyumsuyoruz. Bize bir tane çıkarsınlar. Beşiktaş kimi kastediyorsa söylesin. Görüyorum ve arttırıyorum. Niye bu sezon sadece. Bütün bir sezon açıklasın. Bir takım transferler nasıl olmuş. Herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Çebi'ye başarılar diyorum. 4 büyük kulüp başkanları değil, burayı İlhan Cavcav gibi Anadolu'dan bir takım gelsin, onların derdi daha büyük dedim, bir başkan önerdim. O geri çekildi. Burayı profesyonel hale getirmemiz lazım. Yarın Çebi çok yorulacak. Profesyonel Kulüpler Birliği başkanı olsun. Bu yapılmıyor" diye konuştu.

"STATTA HER TARAF DOLUYDU"

Cengiz, derbideki seyirci olayı ile ilgili ise "Sayın Bakan Kasapoğlu benden öğrendi durumu. Bakanın olduğu sırada küfür edilmedi. Sizin niyetiniz bozuksa, kötüyse hiç kimse sizi engelleyemez. Nihat Özdemir'e 'Çalışana verildi mi' diye sorduk. 'Hayır, öyle bir şey yok' dedi. Benim hissettiğim belli bir sayıda çalışan sözlü olarak izin verildi, yazılı olsa bilinirdi. 150 kişi olmuş 1500-200 kişi. Her taraf doluydu. Rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum. Bu kadar olmaz. Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı. Ben bir camianın başkanıyım. Konuştuklarıma dikkat etmek durumdayım. Yöneticilerinin yaptıkları hoş değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR TEK KULÜBÜ ŞİKAYET ETMEDİK"

Limitler konusunda uluslararası anlamda bir girişimde bulunup, bulunmayacakları sorusuna ise Cengiz şu cevabı verdi: "Ben UEFA'ya gitmem. Biz bir tek kulübü şikayet etmedik. Daha önce hiçbir kulübe ceza verilmemesini istedik. Sadece Galatasaray kalkınırsa Türk futbolu ilerlemez. Bütün Türk futbolunun gelişmesi gerek. Sen rakibin kadar gücüsün. Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun. Biz rakiplerimizi öyle görüyoruz."