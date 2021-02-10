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    • Spor
    • 10.02.2021 Gazete
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    3 kiralık yıldızı için şartları zorluyor! Rosier, Ghezzal ve 'nun bonservis krizi kapıda

    'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı , ve performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal’ın işi kolay değil.

    Bonservis krizi kapıda

    Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Montero performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal'ın işi kolay değil.

    LİZBON 4 MİLYON EURO İSTİYOR
    Rosier'in kulübü Sporting Lizbon ile yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Portekiz kulübü, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor.

    LEİCESTER'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
    Leicester City'den kiralanan Ghezzal'da da benzer durum mevcut. Beşiktaş, 28 yaşındaki Cezayirli için, 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da İngiliz kulübünün beklentisi daha yüksek.
        Haberler Spor Beşiktaş 3 kiralık yıldızı için şartları zorluyor! Rosier, Ghezzal ve Montero'nun bonservis krizi kapıda