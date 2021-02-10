Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 1-0 mağlup olup kupaya veda etti. Karşılaşmada en çok konuşulan isim ise kırmızı kart gören Mauricio Lemos oldu. Lemos'a maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.
10.02.2021 10:05
- Son Güncelleme: 10.02.2021 10:05
Deniz Türüç'ün sakatlanarak oyundan çıkmasında neden olan müdahalesi sonrasında kırmızı kart gören oyuncu Lemos, sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Sarı Lacivertli taraftarlar, takımını 10 kişi bırakan futbolcu hakkında eleştirilerde bulundu. İşte Sosyal Medyada yapılan Mauricio Lemos yorumları: