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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 1-0 mağlup olup kupaya veda etti. Karşılaşmada en çok konuşulan isim ise kırmızı kart gören Mauricio Lemos oldu. Lemos'a maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

10.02.2021 10:05 - Son Güncelleme: 10.02.2021 10:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos şoku yaşanıyor... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

İlk yarıda iki takımın da gol pozisyonu bulduğu karşılaşmanın 42. dakikasında Caner Erkin'in hatalı pası ardından gelişen Başakşehir atağında Lemos, Deniz Türüç'e kontrolsüz bir müdahalede bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

Pozisyonu avantaja bırakan hakem Fırat Aydınus, Başakşehir'in golünün ardından oyuncuya sarı kart gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

Sarı kartın ardından VAR'ın çağrısına kulan veren Fırat Aydınus, pozisyonu izlemek için kenara geldi. Görüntüleri izledikten sonra sarı kartlı iptal eden hakem, Uruguaylı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir maçında kırmızı kart gördü yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos patlaması!

Deniz Türüç'ün sakatlanarak oyundan çıkmasında neden olan müdahalesi sonrasında kırmızı kart gören oyuncu Lemos, sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sarı Lacivertli taraftarlar, takımını 10 kişi bırakan futbolcu hakkında eleştirilerde bulundu. İşte Sosyal Medyada yapılan Mauricio Lemos yorumları: