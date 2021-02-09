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    • 09.02.2021 13:57
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    • 09.02.2021 13:57
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    muradına eriyor! A Milli formaya kavuşmaya çok yaklaştı

    Bu sezon forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken , uzun süredir hayalini kurduğu A Milli formaya kavuşmaya çok yaklaştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Taylan Antalyalı muradına eriyor

    Süper Lig'de bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan 'ın orta saha oyuncusu , A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.


    GÜNEŞ KADROYA ALMAYA KARAR VERDİ
    Sezon başından bu yana Taylan'ı yakından takip eden Şenol Güneş'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda ve 27 Mart'ta Norveç ile oynanacak olan maçların kadrosuna almaya karar verdiği öğrenildi.

    Son olarak kasım ayında Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanan maçların aday kadrosunda olmayı bekleyen ancak Milli Takıma davet edilmeyen Taylan Antalyalı, ilerleyen süreçte Şenol Güneş'e kendini performansıyla kabul ettirmeyi başardı.


    A Milli formayı şu ana kadar terletemeyen Taylan Antalyalı, alt kategorilerde ise 30 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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    Haberler Spor Taylan Antalyalı muradına eriyor! A Milli formaya kavuşmaya çok yaklaştı