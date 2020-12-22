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    • 22.12.2020 10:21
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    'ın yıldızına İtalyan kancası! takibe alındı

    Sezon başından bu yana orta sahasının yükünü tek başına çeken için sarı-kırmızılı yönetimin yeni bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. Başarılı orta saha için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

    Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı

    Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda.
    Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı

    Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı. Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.
    Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı

    Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.
    Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı

    Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.
    Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı

    İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.
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    Haberler Spor Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! Taylan Antalyalı takibe alındı