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    • 09.02.2021 15:14
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    'ın imza töreninde dikkat çeken detay! O isim yer almadı

    Son dakika i | Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 isim için imza töreni düzenleyen Galatasaray'da gözler 'nu aradı. Sarı-kırmızılı ekipte dün bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklanırken, Dervişoğlu'nun bu sebeple izolasyonda olduğu için törene katılamadığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    G.Saray'ın imza töreninde dikkat çeken detay

    devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular için Türk Telekom Stadyumu'nda "Beşi Bir Yerde" etiketiyle imza töreni düzenlerken, bir detay dikkatlerden kaçmadı.

    Galatasaray'ın "Beşi Bir Yerde" etiketiyle düzenlediği imza töreninde devre arasında takıma katılan oyunculardan Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes hazır bulundu.

    Dört oyuncunun yer aldığı imza töreninde Galatasaray'ın 5. Transferi 'nun yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Dün bir futbolcusunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun imza töreninde bu sebeple yer almadığı ve izolasyonda olduğu öğrenildi.

    Yeni transferlerle birlikte imza törenine katılamayan Halil Dervişoğlu'nun genel sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın imza töreninde dikkat çeken detay! O isim yer almadı