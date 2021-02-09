Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular için Türk Telekom Stadyumu'nda "Beşi Bir Yerde" etiketiyle imza töreni düzenlerken, bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın "Beşi Bir Yerde" etiketiyle düzenlediği imza töreninde devre arasında takıma katılan oyunculardan Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes hazır bulundu.

Dört oyuncunun yer aldığı imza töreninde Galatasaray'ın 5. Transferi Halil Dervişoğlu'nun yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dün bir futbolcusunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun imza töreninde bu sebeple yer almadığı ve izolasyonda olduğu öğrenildi.

Yeni transferlerle birlikte imza törenine katılamayan Halil Dervişoğlu'nun genel sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi.