Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki transfer hedeflerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a derbi galibiyetini getirdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı golcü klas bir golle takımının Kadıköy'den lider dönmesini sağladı. Mohamed yerine Ademi'yi alan Fenerbahçe, bu oyuncuyu kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi.