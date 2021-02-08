Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı
Kadıköy'deki Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği dev derbi maçının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Mostafa Mohamed'i çok istediği fakat Ali Koç ve Erol Bulut'u ikna edemediği ortaya çıktı. İşte Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili gerçekler...
08.02.2021 09:11
- Son Güncelleme: 08.02.2021 09:28
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki transfer hedeflerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a derbi galibiyetini getirdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı golcü klas bir golle takımının Kadıköy'den lider dönmesini sağladı. Mohamed yerine Ademi'yi alan Fenerbahçe, bu oyuncuyu kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi.