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Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Kadıköy'deki Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği dev derbi maçının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Mostafa Mohamed'i çok istediği fakat Ali Koç ve Erol Bulut'u ikna edemediği ortaya çıktı. İşte Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili gerçekler...

08.02.2021 09:11 - Son Güncelleme: 08.02.2021 09:28
Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci transferlerinde Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed transferinde de devrede olduğu ortaya çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki transfer hedeflerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a derbi galibiyetini getirdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı golcü klas bir golle takımının Kadıköy'den lider dönmesini sağladı. Mohamed yerine Ademi'yi alan Fenerbahçe, bu oyuncuyu kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi.

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçeli Serdar Aziz'i çalımlayarak jeneriklik bir gole imza atan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın hem Kadıköy'de üst üste iki sezon kazanmasını hem de liderliğe oturmasını sağladı.

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçeli Serdar Aziz'i çalımlayarak jeneriklik bir gole imza atan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın hem Kadıköy'de üst üste iki sezon kazanmasını hem de liderliğe oturmasını sağladı.

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye ikinci golü! O gerçek ortaya çıktı

MOHAMED YERİNE CİSSE İSTENDİ!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can transferlerinde Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, ezeli rakibinin elinden az kalsın Mostafa Mohamed'i de kapıyordu.