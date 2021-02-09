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    • 09.02.2021 12:01
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    - maçının VAR hakemi belli oldu! ZTK'da çeyrek final heyecanı...

    Son dakika haberine göre çeyrek final turunda oynanacak olan - maçının VAR hakemi belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakeminin ise Erdinç Sezertam olduğu duyuruldu. Bu akşam 20.45'te oynanacak mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

    F.Bahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

    'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

    TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.

    Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

    9 Şubat Salı
    20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

    10 Şubat Çarşamba
    20.45 Galatasaray - A.Alanya: Abdulkadir Bitigen

    11 Şubat Perşembe
    17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

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    Haberler Spor Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! ZTK'da çeyrek final heyecanı...