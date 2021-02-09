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    • Spor
    • 09.02.2021 Gazete
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    Bu sözler olay çıkarır: 'nin seviyesi seviyesidir

    Derbi bitti ama kavgası bitmiyor!.. Maç öncesi Başkan ’e yapılan uygulamalar ve tribünden edilen küfürler sonrası cephesinden çok sert açıklamalar geldi. ’ye çıkan kulübün kurumsal iletişim direktörü ’in sözleri adeta bomba etkisi yarattı.

    Fenerbahçe'nin seviyesi Rambo Okan seviyesidir

    Derbi bitti ama kavgası bitmiyor!.. Maç öncesi Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan uygulamalar ve tribünden edilen küfürler sonrası Galatasaray cephesinden çok sert açıklamalar geldi. GSTV'ye çıkan kulübün kurumsal iletişim direktörü Ömer Kükner'in sözleri adeta bomba etkisi yarattı.

    '1907' DİYENİ İÇERİ ALDILAR!
    "Stadyuma geldik, girişte kuyruk vardı. 1907' diyeni içeriye aldılar. Ne kimlik sordular ne birşey. Başkanımız Mustafa Cengiz'e ise akreditasyon kartı sordular. Yapılan büyük ayıptır."

    ALİ KOÇ LOCADAN ATLADI!
    "F.Bahçe'nin en alttan en üste kadar seviyesi, Rambo Okan seviyesidir. Futbolcularımız ağlama işareti yaparken Ali Koç yan locadan bizim locaya atladı. Başkan Cengiz'e bir şeyler söyledi."

        SPOR BAKANI BİLE ŞAŞIRDI
        "Maçtan önce TFF ve valiliğe yazı gönderdik. 30 G.Saray ve 30 F.Bahçe taraftarına izin verilecekti. Ama statta anormal taraftar vardı. Spor Bakanımız bile tribündeki insanları görünce çok şaşırdı. "
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        Haberler Spor Bu sözler olay çıkarır: Fenerbahçe'nin seviyesi Rambo Okan seviyesidir