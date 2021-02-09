'1907' DİYENİ İÇERİ ALDILAR!

"Stadyuma geldik, girişte kuyruk vardı. 1907' diyeni içeriye aldılar. Ne kimlik sordular ne birşey. Başkanımız Mustafa Cengiz'e ise akreditasyon kartı sordular. Yapılan büyük ayıptır."