Derbi bitti ama kavgası bitmiyor!.. Maç öncesi Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan uygulamalar ve tribünden edilen küfürler sonrası Galatasaray cephesinden çok sert açıklamalar geldi. GSTV'ye çıkan kulübün kurumsal iletişim direktörü Ömer Kükner'in sözleri adeta bomba etkisi yarattı.
'1907' DİYENİ İÇERİ ALDILAR!
"Stadyuma geldik, girişte kuyruk vardı. 1907' diyeni içeriye aldılar. Ne kimlik sordular ne birşey. Başkanımız Mustafa Cengiz'e ise akreditasyon kartı sordular. Yapılan büyük ayıptır."
ALİ KOÇ LOCADAN ATLADI!
"F.Bahçe'nin en alttan en üste kadar seviyesi, Rambo Okan seviyesidir. Futbolcularımız ağlama işareti yaparken Ali Koç yan locadan bizim locaya atladı. Başkan Cengiz'e bir şeyler söyledi."