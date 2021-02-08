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    • 08.02.2021 18:14
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    Son dakika: 'da şok! 1 futbolcu e yakalandı

    Son dakika haberi... 'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray'da koronavirüs şoku!

    , bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da şok! 1 futbolcu koronavirüse yakalandı