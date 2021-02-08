Trabzonspor zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. Rakibini 2-0 mağlup eden Fırtına, üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini ekledi ve zirve tırmanışına devam etti.



Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Nwakaeme kaydetti.