Trabzonspor zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. Rakibini 2-0 mağlup eden Fırtına, üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini ekledi ve zirve tırmanışına devam etti.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Nwakaeme kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI!
Kritik Yeni Malatyaspor virajından 3 puanla ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Trabzonspor 4. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada yer aldı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN 100. MAÇI
Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.