

KAYSERİSPOR'DAN TEPKİ

BB Erzurumspor, Kayserispor'dan kiralık kadrosuna kattıkları Yaw Ackah'ın iki takımın karşılaştığı maçta 35. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle açıklama yaptı. Saır-kırmızılı takım da Erzurumspor'a yanıt verdi.

Hes Kablo Kayserispor'un yaptığı açıklama

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübünün Resmi Sitesinden yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derecede üzmüştür.



OYNATILMAMASINI İSTEDİK

Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun Lig maçında Kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmamasına ilişkin düşüncemiz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir.