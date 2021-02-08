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    • 08.02.2021 11:58
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    • 08.02.2021 12:02
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    Türkiye bu kırmızı kartı konuşuyor! Jaw Achka’yı süresiz kadro dışı bıraktı

    , ara transfer döneminde Kayserispor'dan kiraladığı Jaw Ackah'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Sosyal medya hesabından oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini de açıklayan kulüp futbolcuya suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

    AJANSLAR
    Türkiye bu kırmızı kartı konuşuyor!

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, dün Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının 35'inci dakikasında kırmızı kart gören Jaw Ackah'a yönelik kamuoyu tepkisi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Mavi-beyazlı kulüp, Jaw Ackah'nin süresiz kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin fesih edileceğini bildirdi.


    SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Jaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35'inci dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu, süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi feshedilecektir. Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı, her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir.

    ŞAİBE (!) SEBEBİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
    Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugünkü maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe (!) sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."


    KAYSERİSPOR'DAN TEPKİ
    BB Erzurumspor, Kayserispor'dan kiralık kadrosuna kattıkları Yaw Ackah'ın iki takımın karşılaştığı maçta 35. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle açıklama yaptı. Saır-kırmızılı takım da Erzurumspor'a yanıt verdi.

    Hes Kablo Kayserispor'un yaptığı açıklama
    "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübünün Resmi Sitesinden yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derecede üzmüştür.


    OYNATILMAMASINI İSTEDİK
    Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun Lig maçında Kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmamasına ilişkin düşüncemiz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir.


        SON DERECE ÇİRKİN VE YAKIŞIKSIZDIR
        Durum bu kadar açık iken kaybedilen puanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama adeta bir akıl tutulmasıdır. Müsabaka tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'lu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri Kulübümüz ile ilişkilendirmek gayretleri son derece çirkin ve yakışıksızdır. Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah'ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının olduğu da anlaşılmaktadır. Buna karşın Kulüp Yönetimi tarafından, kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu, bu şekilde akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek ve Kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimine yakışmamıştır.


        GÖREVLİ MERCİLER ÖNÜNDE İDDİALARINI İSPATA DAVET EDİYORUZ
        Kulübümüz ve yönetimimiz, Anadolu'da fark yaratacak yeni bir futbol anlayışını hakim kılmak ve bu şekilde Anadolu Kulüplerini Türk Futbolunda layık oldukları yerde tutmak gayret ve çabasındadır. Bu amaçla başta ekonomik bağımsızlık olmak üzere kurumsallaşmış bir kulüp düzeni oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Vizyonumuz ve anlayışımız, sportif performansın, olumsuz sonuçlarına bertaraf etmek uğruna kısır, temelsiz ve futbola zarar veren tartışmalardan uzak durmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte yönetimimiz, kişisel ikballeri için kulüp tarihimize ve sporcularımızın emeğine kara leke sürmek isteyenlerle anladıkları dilden mücadele etmeyi de bilmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimini yetkili ve görevli merciler önünde iddialarını ispata davet ediyoruz.

        Ayrıca bilinmesini isteriz ki Kulübümüz de iftira mahiyetindeki bu eylem ve söylemlere karşı doğmuş ve doğacak her türlü talep ve başvuru hakkını son dereceye kadar kullanacak, sportif başarısızlıklarını rakiplerine karşı iftirada bulunarak örtmek isteyen sorumsuz kulüp yöneticilerine karşı layık oldukları şekilde hukuki süreçleri işletecektir.

        Hes Kablo Kayserispor Kulübü"

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