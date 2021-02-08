Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.02.2021 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 13:41
    ABONE OL

    'de Galatasaray derbisi sonrası büyük değişim! inadından vazgeçiyor

    Evinde Galatasaray'a kaybederek ligde ağır yara alan ve liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptıran 'de eleştiri oklarının hedefi olan , inadından vazgeçerek yeni transferlerle birlikte farklı bir oyun anlayışına geçmeyi planlıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de derbi sonrası büyük değişim

    Sezonun en önemli maçlarından birisinde Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Özellikle yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.



    Göreve geldiği günden bu yana yapılan tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Erol Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un hafta sonunda oynanacak Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmeye başlaması bekleniyor.



    Yavaş yavaş forma giren Mesut Özil'i artık ilk 11'e monte edecek olan Erol Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından İrfan Can ve Pelkas'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor.



        Genç teknik adam, teknik kapasitesi ve pas yüzdesi çok yüksek olan bu 3 futbolcu ile birlikte artık topa hükmeden bir takım oluşturacak.



        Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası büyük değişim! Erol Bulut inadından vazgeçiyor