Sezonun en önemli maçlarından birisinde Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Özellikle yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.
Göreve geldiği günden bu yana yapılan tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Erol Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un hafta sonunda oynanacak Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmeye başlaması bekleniyor.
Yavaş yavaş forma giren Mesut Özil'i artık ilk 11'e monte edecek olan Erol Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından İrfan Can ve Pelkas'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor.