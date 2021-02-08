Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisinin ardından daha iyi oynadıklarını, daha fazla pozisyon bulduklarını söylemiş ve hakem hatalarına da değinerek takımına sahip çıkmıştı. Ancak derbi sonrasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yenilgisinin faturasının teknik patron Erol Bulut'a kesildiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli ekibin ortaya koyduğu çekingen futbol ve Thiam'ın oynatılmaması başta olmak üzere yanlış tercihler faturanın Bulut'a kesilmesine neden oldu. Bulut'un daha cesur bir kadro ve futbol anlayışıyla takımını oynatması gerektiğine vurgu yapıldı.