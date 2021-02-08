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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    mağlubiyeti sonrası fatura 'a kesildi

    Derbi maçın ardından toplantı yapan yönetimi, çekingen futbol ve yanlış kadro seçimi sebebiyle yenilginin faturasını teknik direktör ’a kesti.

    Faturayı Bulut’a yolladılar!
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , yenilgisinin ardından daha iyi oynadıklarını, daha fazla pozisyon bulduklarını söylemiş ve hakem hatalarına da değinerek takımına sahip çıkmıştı. Ancak derbi sonrasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yenilgisinin faturasının teknik patron 'a kesildiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli ekibin ortaya koyduğu çekingen futbol ve Thiam'ın oynatılmaması başta olmak üzere yanlış tercihler faturanın Bulut'a kesilmesine neden oldu. Bulut'un daha cesur bir kadro ve futbol anlayışıyla takımını oynatması gerektiğine vurgu yapıldı.

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    Haberler Spor Galatasaray mağlubiyeti sonrası fatura Erol Bulut'a kesildi