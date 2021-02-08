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    • 08.02.2021 14:53
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    yıldız ismin üstünü çizdi! kredisini tüketti

    Fenerbahçe’nin sezon başında Galatasaray’ın elinden kaptığı , Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi ve teknik direktör ’un gözünden düştü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Erol Bulut yıldız ismin üstünü çizdi

    Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi ve teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düştü. Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo'nun sakatlığının üst üste gelmesi, Mesut Özil'in ise hazır olmaması sebebiyle Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbideki kötü performansıyla kredisini tüketti.


    MECBUR KALMADIKÇA 11'DE ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
    Sezon başından bu yana bekleneni bir türlü veremeyen Mert Hakan'a teknik direktör Erol Bulut'un bundan sonraki süreçte mecbur kalmadıkça ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.


    YAKINDAN İZLEYECEK
    Sakat oyuncuların takıma dönmesinin ardından Mert Hakan'ı takımda alternatif olarak kullanmayı planlayan Erol Bulut, 25 yaşındaki oyuncunun antrenman performansını da yakından izleyecek.

        Mert Hakan'ın performansından Bulut'un yanı sıra başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da memnun olmadığı belirtildi.

        Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mert Hakan'ın sezon sonuna kadar göstereceği performans, Sarı-Lacivertli takımdaki geleceğini de belirleyecek. Yıldız futbolcu sezon sonuna kadar bekleneni veremezse takımdan gönderilecek.

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