Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi ve teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düştü. Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo'nun sakatlığının üst üste gelmesi, Mesut Özil'in ise hazır olmaması sebebiyle Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbideki kötü performansıyla kredisini tüketti.
MECBUR KALMADIKÇA 11'DE ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Sezon başından bu yana bekleneni bir türlü veremeyen Mert Hakan'a teknik direktör Erol Bulut'un bundan sonraki süreçte mecbur kalmadıkça ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.
YAKINDAN İZLEYECEK
Sakat oyuncuların takıma dönmesinin ardından Mert Hakan'ı takımda alternatif olarak kullanmayı planlayan Erol Bulut, 25 yaşındaki oyuncunun antrenman performansını da yakından izleyecek.