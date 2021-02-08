Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi ve teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düştü. Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo'nun sakatlığının üst üste gelmesi, Mesut Özil'in ise hazır olmaması sebebiyle Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbideki kötü performansıyla kredisini tüketti.