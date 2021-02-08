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    • 08.02.2021 14:51
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    • 08.02.2021 14:51
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    'da sevinci! Antrenmanlara başladı

    Süper Lig'de zirveye oturan , çarşamba akşamı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray'da karantina süreci biten takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Galatasaray'da Gedson Fernandes sevinci

    , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı.

    Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    GEDSON FERNANDES ANTRENMANDA!
    Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

    Öte yandan Galatasaray, Gedson Fernandes'in 83 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

    FEGHOULI VE LINNES...
    Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

    SARACCHI'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
    Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin ise tedavisine başlandı.

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