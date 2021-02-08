Son dakika Fenerbahçe haberleri... Emre Belözoğlu'nun büyük hayal kırıklığı! Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I BİRBİRİNE DÜŞÜREN TRANSFER SÜRECİ

Yaz transfer dönemine damga vuran Mert Hakan Yandaş için Galatasaray kanadı belirlenen tarihte imza parasını ödemeyince iş çıkmaza girmişti. İlk pürüz 4 milyon liranın vergisi konusunda çıktı. Mert'in menajeri 1 milyon 400 bin liralık verginin de Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Abdürrahim Albayrak'ı arayan Mert Hakan'ın menajeri "Vergiyi biz ödersek imza parası 2 milyon 600 bine iner. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Ancak Galatasaray sessiz kaldı. Daha sonra oyuncuyu çok isteyen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'la presipte anlaştı ve transfer süreci başlatıldı.