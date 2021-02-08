Son dakika Fenerbahçe haberleri... Emre Belözoğlu'nun büyük hayal kırıklığı! Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş...
Süper Lig'in en çekişmeli maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansı ile eleştirilen oyunculardan biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Emre Belözoğlu transferini çok istediği Mert Hakan Yandaş'tan istediği performansı alamadı.
Sarı lacivertliler, kazanılan Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında olduğu gibi taraftarı mutlu eden bir futbol ortaya koyamadı. Galatasaray karşısında özellikle gole kadar oyunu geride kabul eden ve kontra hücumlarla gol arayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da yeterli katkıyı sağlayamadı. Hücum aksiyonlarındaki ağır görüntüsüyle dikkat çeken Mert Hakan 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, %92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
HIRS, İSTEK VAR AMA...
Henüz hazır olmayan Mesut Özil'in performansı önümüzdeki haftalar için taraftara umut aşılarken Mert Hakan'ın yetersiz performansı kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transferi için önemli çaba harcadığı Mert Hakan Yandaş'ın şu ana kadar olan performansından memnun olduğunu söylemek çok zor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I BİRBİRİNE DÜŞÜREN TRANSFER SÜRECİ
Yaz transfer dönemine damga vuran Mert Hakan Yandaş için Galatasaray kanadı belirlenen tarihte imza parasını ödemeyince iş çıkmaza girmişti. İlk pürüz 4 milyon liranın vergisi konusunda çıktı. Mert'in menajeri 1 milyon 400 bin liralık verginin de Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Abdürrahim Albayrak'ı arayan Mert Hakan'ın menajeri "Vergiyi biz ödersek imza parası 2 milyon 600 bine iner. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Ancak Galatasaray sessiz kaldı. Daha sonra oyuncuyu çok isteyen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'la presipte anlaştı ve transfer süreci başlatıldı.