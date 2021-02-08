72 dakika 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0 yenerek zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitleyen Beşiktaş'ta büyük bir sevinç yaşanıyor.
Çok etkili bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlılar'da özellikle Josef de Souza insan üstü mücadelesiyle galibiyette en büyük pay sahibi oldu.
Sezon başında bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Brezilyalı futbolcu kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de 17 maçta forma giyen 31 yaşındaki Josef 1 gol atarken 2 de asist yaptı.