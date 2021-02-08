Ayrıca takıma müthiş bir savunma katkısı verdi.

Eylül ayı başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef menajeri tarafından ilk olarak eski kulübü Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, o bölgede Luiz Gustavo olduğu için Josef'in transferine sıcak bakmadı.