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    • 08.02.2021 14:35
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    • 08.02.2021 14:35
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    'dan insan üstü performans! ve yüzüne bakmadı, 'ı zirveye taşıdı

    Spor Toto 'de ve 'nin istemediği Brezilyalı futbolcu 'taki insan üstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan ve 'nun Josef de Souza'ya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    72 dakika 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0 yenerek zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitleyen Beşiktaş'ta büyük bir sevinç yaşanıyor.

    Çok etkili bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlılar'da özellikle Josef de Souza insan üstü mücadelesiyle galibiyette en büyük pay sahibi oldu.

    Sezon başında bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Brezilyalı futbolcu kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de 17 maçta forma giyen 31 yaşındaki Josef 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

        Ayrıca takıma müthiş bir savunma katkısı verdi.

        Eylül ayı başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef menajeri tarafından ilk olarak eski kulübü Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, o bölgede Luiz Gustavo olduğu için Josef'in transferine sıcak bakmadı.

        Josef'in ismi ardından Galatasaray ile anıldı. Ancak Fatih Terim de Brezilyalı yıldızı veto edince devreye Beşiktaş girdi. Siyah-Beyazlılar 2-3 günlük pazarlığın ardından Josef'i transfer etti.

        Belki de bu hamle Süper Lig'de sezonun kaderini değiştirdi.
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        Haberler Spor Josef de Souza'dan insan üstü performans! Fenerbahçe ve Galatasaray yüzüne bakmadı, Beşiktaş'ı zirveye taşıdı