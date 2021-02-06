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    • 06.02.2021 21:11
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    Galatasaray, Kadıköy deplasmanında galip! (Fenerbahçe 0-1 Galatasaray MAÇ SONU ÖZET)

    'in 24. haftasında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü yeni transfer Mustafa Muhammed kaydetti. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dakika dakika özeti ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    Aslan Kadıköy'de kükredi!

    Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek ligin yeni lideri oldu.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in ayağından geldi.

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 74. dakikada attığı gol ofsayt gerkçesiyle iptal edildi.



    Üst üste beşinci kez kazanan Galatasaray 48 puana yükselerek ligin yeni lideri oldu.

    Ligde 9 maç sonra yenilen Fenerbahçe 48 puanda kalarak ikinciliğe geriledi.


        Görüntü beINSport'tan alınmıştır

        FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ
        Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik durumdayken 75. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle beraberliği sağladı. Ancak gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçeli futbolcular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulunurken, karar değişmedi ve oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.


        Görüntü beINSport'tan alınmıştır

        GALATASARAY BU POZİSYONDA PENALTI BEKLEDİ
        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 20. dakikasında Serdar Aziz'in Donk'a hava topu mücadelesi sırasında yaptığı hareket sonrası penaltı bekledi.

        Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, VAR da müdahaleyi incelemedi.



        FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİN ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI



            Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

            3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

            11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

            39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

            40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

            Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.



            İKİNCİ YARI
            54. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Orta sahada Belhanda'nın kaptığı topla başlayan atakta Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed ceza yayı üzerinde Serdar Aziz'den sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

            58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

            62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

            71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

            75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

            88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

            90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

            Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.


            SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
            Fenerbahçe, Galatasaray maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Luiz Gustavo derbi mücadelede forma giyemedi.

            THIAM 9 MAÇ SONRA YEDEK SOYUNDU
            Fenerbahçe'de Mame Thiam, 9 maç sonra yedekler arasında yer aldı.
            Sarı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı maçta, son 9 karşılaşmada 11'de görev alan Mame Thiam yedekler arasında yer aldı. Senegalli futbolcu yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesini bekledi.

            GÖKHAN GÖNÜL İLE SİNAN GÜMÜŞ UZUN ARADAN SONRA KADRODA
            Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli isim Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş uzun aradan sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, 7 maç sonra Galatasaray derbisi ile sahalara dönerken yedekler arasında yer aldı. Çapraz bağlarında gerilme olduğu için 5 haftadır takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş de sakatlığının ardından derbi maçta kadroda yer aldı. Sinan Gümüş de mücadeleye yedek soyundu.



                MESUT YEDEK,SZALAI VE OSAYI-SAMUEL'İN İLK DERBİSİ
                Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde yedekler arasında yer aldı. Yeni transferlerden Attila Szalai ile Osayi-Samuel ise karşılaşmaya 11'de başlayarak derbi heyecanı yaşadılar.

                SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE
                Fenerbahçe'de Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de görev aldı.
                Sezon başında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dahil olan Jose Sosa, hastalık ve sakatlıkların ardından geçtiğimi hafta oynanan Hatayspor maçında kadroya dahil edilmemişti. Ligde 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra kadroya dahil edildi.



                SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERBİ MAÇTA
                Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maça sağlık çalışanları da geldi.
                Fenerbahçe Kulübü'nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF'ye yaptığı başvuru hayata geçti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelede 150 kişilik sağlık çalışanının karşılaşmayı takip etmesi sağlandı. Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak stada gelen sağlık çalışanları maçı localardan izledi.

                TERİM'DEN "KÜFÜR TEPKİSİ"
                Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünde bulunan bir grubun kendilerine küfür ettiğini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor Federasyondan" dedi.

                    150 SAĞLIK ÇALIŞANI LOCADA
                    Fenerbahçe Kulübü'nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF'ye yaptığı başvuru gerçekleşti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini 150 sağlık çalışanı locadan takip etti.

                    BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
                    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu'na iki kulübün başkanı da eşlik etti.

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                    Haberler Spor Galatasaray, Kadıköy deplasmanında galip! (Fenerbahçe 0-1 Galatasaray MAÇ SONU ÖZET)