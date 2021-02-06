Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil var mı?

Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı vatandaşların merak konusu oldu. Sarı lacivertli taraftarlar dev maçta Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağını araştırıyor.
DERBİDE MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?
Sarı-lacivertli formayı ilk kez Atakaş Hatayspor deplasmanında giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takip eden spor muhabirlerinin aktardığı bigiye göre Galatasaray derbisinde ikinci yarıda sahada alacak.
Erol Bulut maç eksiği bulunan yıldız futbolcuya derbinin gidişatına göre süre verecek.
A Spor'da maçı yorumlayan Mehmet Emin Uluç da Mesut Özil'in derbide oynama durumuyla alakalı duyumlarını aktardı.
Uluç, "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum. Skora ve oyuna göre değişebilir, belki ikinci yarıya Mesut ile başlayabilir hoca." dedi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangre, Caner, Serdar Aziz, Szalai, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marco, Donk, Yedlin, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel
2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.
Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.