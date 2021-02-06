Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil var mı?

DERBİDE MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli formayı ilk kez Atakaş Hatayspor deplasmanında giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takip eden spor muhabirlerinin aktardığı bigiye göre Galatasaray derbisinde ikinci yarıda sahada alacak.

Erol Bulut maç eksiği bulunan yıldız futbolcuya derbinin gidişatına göre süre verecek.

A Spor'da maçı yorumlayan Mehmet Emin Uluç da Mesut Özil'in derbide oynama durumuyla alakalı duyumlarını aktardı.

Uluç, "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum. Skora ve oyuna göre değişebilir, belki ikinci yarıya Mesut ile başlayabilir hoca." dedi.