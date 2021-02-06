Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.02.2021 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 17:40
    ABONE OL

    Derbide ? ?

    ? Derbide Mesut Özil var mı sorusuna sarı lacivertli futbolseverler yanıt arıyor. Türkiye nefesini tuttu ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın saatini bekliyor. Kadroda yer alacak oyuncuların kim olacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. En çok merak edilen ise Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı oldu.

    takvim.com.tr
    Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil var mı?

    Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı vatandaşların merak konusu oldu. Sarı lacivertli taraftarlar dev maçta Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağını araştırıyor.

    DERBİDE MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

    Sarı-lacivertli formayı ilk kez Atakaş Hatayspor deplasmanında giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takip eden spor muhabirlerinin aktardığı bigiye göre Galatasaray derbisinde ikinci yarıda sahada alacak.

    Erol Bulut maç eksiği bulunan yıldız futbolcuya derbinin gidişatına göre süre verecek.

    A Spor'da maçı yorumlayan Mehmet Emin Uluç da Mesut Özil'in derbide oynama durumuyla alakalı duyumlarını aktardı.

    Uluç, "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum. Skora ve oyuna göre değişebilir, belki ikinci yarıya Mesut ile başlayabilir hoca." dedi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangre, Caner, Serdar Aziz, Szalai, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam

    Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marco, Donk, Yedlin, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel

    2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU

    Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.

    Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecek.

        EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

        Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

        Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

        Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Derbide Mesut Özil oynayacak mı? FB GS maçında Mesut Özil var mı?