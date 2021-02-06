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    • 06.02.2021 18:23
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    Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 MAÇ SONU ÖZET)

    Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen Turuncu Yeşilliler, 23. haftada Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönmüştü. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor evinde galip!

    Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Alanyaspor sahasında ile kozlarını paylaştı.

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



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    , konuk takımın 25. dakikada Montassar Talbi ile bulduğu gole 32. dakikada penaltıdan Adam Bareiro ve 90+7. dakikada Mustafa Pektemek ile cevap verdi.

    Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik skorla tamamlandı.

    Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41 yaptı, Çaykur Rizespor ise 26 puanda kaldı.


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    Haberler Spor Alanyaspor evinde galip! (Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor MAÇ SONU ÖZET)