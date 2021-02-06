FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beIn Sports 1 kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Bazı yabancı kanalların da bu maçı canlı yayınlaması bekleniyor. Maçları izlemek isteyenlerin bu ülkelerde yaşaması gerekiyor.