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    • Spor
    • 06.02.2021 15:42
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    • 06.02.2021 15:42
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    hangileri? listesi!

    listesi futbolseverler tarafından sorgulanıyor. hangileri? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak derbi maçı için heyecan dorukta. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler de Fenerbahçe Galatasaray maçı veren yabancı kanalları sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Galatasaray maçı veren yabancı kanallar hangileri?

    Fenerbahçe Galatasaray maçı veren yabancı kanallar hangileri? FB GS şifresiz veren kanallar merak ediliyor. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 24. haftasında dev derbi için geri sayım yapılıyor. Saat 19:00'da başlayacak maçı canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe Galatasaray maçı veren yabancı kanalları sorguluyor.

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

    Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beIn Sports 1 kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Bazı yabancı kanalların da bu maçı canlı yayınlaması bekleniyor. Maçları izlemek isteyenlerin bu ülkelerde yaşaması gerekiyor.

    Arena Sport 1 HD (cro)

    Arena Sport 2 HD (serbia)

    Az Tv(Azerbaycan)

    beIN Sport Max 7

    beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

    BT Sport Extra Red Button

        OTE Sport 7 HD

        Sky Sport 8 (Germany)

        Sport Tv1 (Portugal)

        Supersport Maximo 1

        Viasat Xtra 3

        İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

        Fox Soccer 2GO

        Proximus 11+ HD (Belçika)

        TeleClub Sport PPV /HD

        ViaPlay (Denmark)

        ViaPlay (Finland)

        ViaPlay (Norway)

        ViaPlay (Sweden)
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        Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray maçı veren yabancı kanallar hangileri? FB GS şifresiz veren kanallar listesi!