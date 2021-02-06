Hatayspor'dan deplasmanda farklı tarife!

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Bu skorun ardından ev sahibi Kasımpaşa 26 puanda kalırken konuk ekip Hatayspor puanını 38'e yükseltti.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.