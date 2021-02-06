Hatayspor'dan deplasmanda farklı tarife!

84. dakikada konuk takım üçüncü golü buldu. Abdurrahman Canlı'nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Traore, şık bir şekilde meşin yuvarlağı tekrar Abdurrahman'a aktardı. Abdurrahman Canlı, ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı düzgün vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Traore'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kamara, ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun Brecka'yı şık bir şekilde geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4