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    • 06.02.2021 16:35
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    'dan deplasmanda farklı tarife | MS: Kasımpaşa 1-4 Hatayspor MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Atakaş 'u konuk etti. , Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip oldu.

    Hatayspor'dan deplasmanda farklı tarife!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip oldu.

    Bu skorun ardından ev sahibi Kasımpaşa 26 puanda kalırken konuk ekip Hatayspor puanını 38'e yükseltti.


    Karşılaşmada Kasımpaşa'nın tek golünü Thelin kaydetti. Konuk Hatayspor'un golleri ise Boupendza, Aabid, Abdurrahman ve Kamara'dan geldi.

    Boupendza attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

        23. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Traore'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Boupendza, önce Aytaç Kara'yı, sonra da ceza sahası içinde Tosic'i şık bir şekilde çalımlayarak kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda, sağına uzanarak topa müdahale eden Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

        31. dakikada Kasımpaşa, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Bistrovic'in şutunda sağına iyi uzanan kaleci Munir, son anda dokunduğu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        44. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Boupendza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Seken topa altıpasın içinde Ertuğrul'dan önce Akintola dokundu. Topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thelin, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti: 1-1

            69. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yerden pasında, Hodzic'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Munir, soluna uzanarak son anda topu kornere tokatladı.

            72. dakikada Atakaş Hatayspor tekrar öne geçti. Topu savunmadan çıkarmaya çalışan Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, ceza sahasında şutunu çıkardı. Top, Brecka'dan döndü. Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 1-2

            84. dakikada konuk takım üçüncü golü buldu. Abdurrahman Canlı'nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Traore, şık bir şekilde meşin yuvarlağı tekrar Abdurrahman'a aktardı. Abdurrahman Canlı, ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı düzgün vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3

            90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Traore'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kamara, ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun Brecka'yı şık bir şekilde geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

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            Haberler Spor Hatayspor'dan deplasmanda farklı tarife | MS: Kasımpaşa 1-4 Hatayspor MAÇ ÖZETİ