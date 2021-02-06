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    • 06.02.2021 14:24
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    kalecisi Onana 1 yıl men edildi! Bayındır'a gün doğdu

    , kalecisi    Onana’ya doping içeren madde kullanımından ötürü 1 yıl futboldan men cezası verdi. ekibi de bu karar sonrası kaleci arayışı içine girdi. Gündeme gelen ilk isim ise ’nin file bekçisi Bayındır oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ajax Türk kaleciye talip oldu

    UEFA'nın Andre Onana'ya verdiği ceza sonrası Kamerunlu kaleciden 1 yıl faydalanamayacak olan Ajax, hızlı bir şekilde kaleci arayışına girdi.

    HEDEFTE ALTAY BAYINDIR VAR
    Önümüzdeki sezonda kadrosunu transfer politikası doğrultusunda genç ve gelecek vaat eden bir file bekçisi ile takviye ederek Onana'nın boşluğunu doldurmak isteyen Ajax'ın, bir süredir takip ettiği Fenerbahçeli Altay Bayındır için kolları sıvadığı öğrenildi.

    SEZON SONUNU BEKLEMEYECEK
    Ajax'ın birçok Avrupa kulübünün radarında olan Altay Bayındır için teklif yapmak adına sezon sonunu beklemeyeceği ve kısa bir süre içinde Fenerbahçe ile temas kurulması bekleniyor.

        15 MİLYON EURO
        Fenerbahçe forması ile bu sezon harikalar yaratan Altay'ı Sarı-Lacivertliler ise 15 milyon Euro civarında bir rakamın altına satmaya sıcak bakmıyor.

        BERKE'YLE YOLA DEVAM EDİLECEK
        Sarı-Lacivertli kulüp Altay için beklediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda ise genç kalecinin transferine izin verecek. Yerine ise Westerlo'da kiralık oynayan genç file bekçisi Berke Özer ile yola devam edilecek.

        21 MAÇTA 21 GOL GÖRDÜ
        Piyasa değeri 11 milyon Euro olan 22 yaşındaki Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giydi. Kalesinde de 21 gol gördü.
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