HEDEFTE ALTAY BAYINDIR VAR

Önümüzdeki sezonda kadrosunu transfer politikası doğrultusunda genç ve gelecek vaat eden bir file bekçisi ile takviye ederek Onana'nın boşluğunu doldurmak isteyen Ajax'ın, bir süredir takip ettiği Fenerbahçeli Altay Bayındır için kolları sıvadığı öğrenildi.