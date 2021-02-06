UEFA'nın Andre Onana'ya verdiği ceza sonrası Kamerunlu kaleciden 1 yıl faydalanamayacak olan Ajax, hızlı bir şekilde kaleci arayışına girdi.
HEDEFTE ALTAY BAYINDIR VAR
Önümüzdeki sezonda kadrosunu transfer politikası doğrultusunda genç ve gelecek vaat eden bir file bekçisi ile takviye ederek Onana'nın boşluğunu doldurmak isteyen Ajax'ın, bir süredir takip ettiği Fenerbahçeli Altay Bayındır için kolları sıvadığı öğrenildi.
SEZON SONUNU BEKLEMEYECEK
Ajax'ın birçok Avrupa kulübünün radarında olan Altay Bayındır için teklif yapmak adına sezon sonunu beklemeyeceği ve kısa bir süre içinde Fenerbahçe ile temas kurulması bekleniyor.