Ajax'tan yapılan resmi açıklamada UEFA'nın 24 yaşındaki Kamerunlu kaleciye doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verildiği ifade edildi. Cezasının kesinleşmesi halinde Onana, bu süre içerisinde kulüp ve milli takım formasıyla bir yıl boyunca maça çıkamayacak.

30 Ekim 2020 günü oynanan bir maç sonrası yapılan test sonucu Onana'nın idrarında Furosemid isimli ilaç bulunduğu belirtildi. Ajax, kararı CAS'a taşıyacağını açıkladı.

KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİ İÇİN EŞİNİN İLACINDAN İÇMİŞ

Ajax'ın açıklamasında Onana'nın 30 Ekim 2020 günü sabahında kendisini iyi hissetmediği, biraz düzelmek için eşine reçeteli şekilde yazılan ve içinde Furosemid isimli ilaçtan kullandığı ancak ilacın UEFA'nın yasaklı ilaçlar listesinde olduğunu bilmediği ifade edildi. Başarılı file bekçisinin doping yapmak gibi bir amacının olmadığının altını çizen Ajax, kararı CAS'a taşıyacağını da duyurdu.

FUROSEMİD NEDİR?

Furosemid, kalp yetmezliği, karaciğer skarlaşması veya böbrek hastalığına bağlı sıvı birikimini tedavi etmek için kullanılan döngü diüretik bir ilaçtır.