Fenerbahçe sağlık heyetinin Galatasaray derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo, dev maçın başlangıç saatine kısa bir süre kala özel dizlikle kendisini deneyecek.
SAĞLIK HEYETİ ÇEKİMSER
Özel dizlikle kendisini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray karşısında oynama ihtimali bulunan Brezilyalı futbolcu için sağlık heyetinin ise çekimser olduğu öğrenildi.
"DERBİDE FORMA GİYERSE..."
Teknik heyetin iyi durumda olması halinde oynatmak istediği Gustavo için kulüp doktorları, "Derbide forma giyerse sakatlığının ciddileşmesi ve daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olabilir" tavsiyesinde bulundu.