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    • 06.02.2021 00:30
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    ’da son durum! derbisinde forma giyecek mi?

    maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi uygulanan ’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ’nun derbisinde forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gustavo’da son durum! Derbide forma giyecek mi?

    Fenerbahçe sağlık heyetinin Galatasaray derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo, dev maçın başlangıç saatine kısa bir süre kala özel dizlikle kendisini deneyecek.



    SAĞLIK HEYETİ ÇEKİMSER
    Özel dizlikle kendisini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray karşısında oynama ihtimali bulunan Brezilyalı futbolcu için sağlık heyetinin ise çekimser olduğu öğrenildi.



    "DERBİDE FORMA GİYERSE..."
    Teknik heyetin iyi durumda olması halinde oynatmak istediği Gustavo için kulüp doktorları, "Derbide forma giyerse sakatlığının ciddileşmesi ve daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olabilir" tavsiyesinde bulundu.
        Haberler Spor Luiz Gustavo’da son durum! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?