Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide gözler Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil'de olacak.
İLK 11'DE YER ALMAYACAK
Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına geçtiğimiz Salı günü Hatayspor deplasmanında çıkan ve oyuna 77. dakikada dahil olan Mesut', Galatasaray derbisinde de ilk 11'de yer almayacak.
BULUT SAHAYA SÜRECEK
Teknik direktör Erol Bulut'un Mesut'u maça kulübede başlatacağı ancak bu kez Hatayspor maçına göre 32 yaşındaki oyuncuyu daha erken sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.