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    • 05.02.2021 19:31
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    'nin yıldız futbolcusu , sinde forma giyecek mi? kararını verdi

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig’in 24. haftasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi 'in dev de forma giyip giymeyeceği merak edilirken sarı lacivertlilerin teknik direktörü kararını verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özil derbide forma giyecek mi?

    Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide gözler Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil'de olacak.

    İLK 11'DE YER ALMAYACAK
    Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına geçtiğimiz Salı günü Hatayspor deplasmanında çıkan ve oyuna 77. dakikada dahil olan Mesut', Galatasaray derbisinde de ilk 11'de yer almayacak.

    BULUT SAHAYA SÜRECEK
    Teknik direktör Erol Bulut'un Mesut'u maça kulübede başlatacağı ancak bu kez Hatayspor maçına göre 32 yaşındaki oyuncuyu daha erken sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

        Bulut'un Mesut Özil'i dev derbide 60. dakikadan sonra sahaya sürmeyi planladığı ve yıldız oyuncunun etkili ara pasları ile Galatasaray kalesinde etkili olmayı hedeflediği belirtildi.

        ÖZİL "SABIRSIZLANIYORUM" DEMİŞTİ
        Mesut Özil derbi öncesi yaptığı paylaşımda Galatasaray'a karşı forma giymek için sabırsızlandığını ifade etmişti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? Erol Bulut kararını verdi