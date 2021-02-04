Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SERGEN YALÇIN İLE DEVAM EDECEK Mİ?
Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, "Sergen Yalçın başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaşlı. Ben kendisiyle yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"HULK VE MANDZUKİC..."
Çebi, Cenk Tosun'un devre arasında tekrar kadroya dahil edilmesiyle ve transfer gündemiyle ilgili de konuştu.
Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." ifadelerini kullandı.