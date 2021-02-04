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    • 05.02.2021 00:00
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    Beşiktaş Başkanı 'den flaş açıklama! ile yola devam edilecek mi?

    Beşiktaş Kulübü Başkanı 'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan ve Mandzukic ile ilgili ise, "Popülist davranmadım." dedi.

    Sergen Yalçın ile yola devam edilecek mi?

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    SERGEN YALÇIN İLE DEVAM EDECEK Mİ?
    Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, "Sergen Yalçın başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaşlı. Ben kendisiyle yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    "HULK VE MANDZUKİC..."
    Çebi, Cenk Tosun'un devre arasında tekrar kadroya dahil edilmesiyle ve transfer gündemiyle ilgili de konuştu.

    Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! Sergen Yalçın ile yola devam edilecek mi?