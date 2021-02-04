"HULK VE MANDZUKİC..."

Çebi, Cenk Tosun'un devre arasında tekrar kadroya dahil edilmesiyle ve transfer gündemiyle ilgili de konuştu.

Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." ifadelerini kullandı.