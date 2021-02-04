Beşiktaş Antalya deplasmanında 2 puan bıraktı: 1-1... 9. dakikada Ljajic'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi. 37'de Larin, Boffin'in de kalede olmamasından faydalanıp vuruşunu yaptı. Ama Boffin gole izin vermedi.
LARIN'IN KAFASI DİREKTE
38'DE Eren'in ortasında Gökdeniz topu kayafla ağlara gönderdi: 1-0... 66'da N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafa vuruşunu Boffin mükemmel çıkardı. 69'da Mensah'ın şutu direği yaladı. 73'te Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruta Vida kafayla beraberlik golünü attı: 1-1. 81'de N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafası direkten döndü. 82'de Oğuzhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffin'i geçemedi. Beşiktaş Veysel Sarı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine puan verdi. Kartal şampiyonluk yolurda kritik puanlar kaybetti.
GHEZZAL'DEN 10. ASİST
Beşiktaş'ın Vida ile bulduğu golde ortayı yapan isim olan Ghezzal, bu sezonki 10. asistini yaptı. Başarılı futbolcunun çabası 3 puan için yeterli olmadı.
KARTAL'IN KULESİ DOMAGOJ VİDA
SÜPER Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla kafa golü atan stoper Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida. Hırvat stoper, Süper Lig'de şimdiye kadar 7 kafa golü kaydetti. Dün çok çalıştı ama galibiyete yetmedi.
İKİ MAÇTA CÖMERTLİĞİ TUTTU
Son iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş (1B 1M), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda puan bırakmıştı.
1984'TEN BERİ İLK KEZ!
Antalya, 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı ligde üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
LARIN'IN KAFASI DİREKTE
38'DE Eren'in ortasında Gökdeniz topu kayafla ağlara gönderdi: 1-0... 66'da N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafa vuruşunu Boffin mükemmel çıkardı. 69'da Mensah'ın şutu direği yaladı. 73'te Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruta Vida kafayla beraberlik golünü attı: 1-1. 81'de N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafası direkten döndü. 82'de Oğuzhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffin'i geçemedi. Beşiktaş Veysel Sarı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine puan verdi. Kartal şampiyonluk yolurda kritik puanlar kaybetti.
GHEZZAL'DEN 10. ASİST
Beşiktaş'ın Vida ile bulduğu golde ortayı yapan isim olan Ghezzal, bu sezonki 10. asistini yaptı. Başarılı futbolcunun çabası 3 puan için yeterli olmadı.
KARTAL'IN KULESİ DOMAGOJ VİDA
SÜPER Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla kafa golü atan stoper Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida. Hırvat stoper, Süper Lig'de şimdiye kadar 7 kafa golü kaydetti. Dün çok çalıştı ama galibiyete yetmedi.
İKİ MAÇTA CÖMERTLİĞİ TUTTU
Son iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş (1B 1M), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda puan bırakmıştı.
1984'TEN BERİ İLK KEZ!
Antalya, 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı ligde üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.