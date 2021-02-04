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    • Spor
    • 04.02.2021 Gazete
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    Kartal kan kaybediyor! Antalya deplasmanında 2 puan bıraktı

    4 gün önce ’a kaybeden dün de Antalya’yı geçemedi... Kartal 39’da ’in golüyle geriye düştü... 70’te atıldı. 73’te ’nın golü yetmedi.

    Kartal kan kaybediyor
    Beşiktaş Antalya deplasmanında 2 puan bıraktı: 1-1... 9. dakikada 'in vuruşunda gole izin vermedi. 37'de , Boffin'in de kalede olmamasından faydalanıp vuruşunu yaptı. Ama Boffin gole izin vermedi.

    LARIN'IN KAFASI DİREKTE
    38'DE     'in ortasında topu kayafla ağlara gönderdi: 1-0... 66'da N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafa vuruşunu Boffin mükemmel çıkardı. 69'da 'ın şutu direği yaladı. 73'te Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruta kafayla beraberlik golünü attı: 1-1. 81'de N'Sakala'nın ortasında Larin'in kafası direkten döndü. 82'de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffin'i geçemedi. 'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine puan verdi. Kartal şampiyonluk yolurda kritik puanlar kaybetti.

    GHEZZAL'DEN 10. ASİST
    Beşiktaş'ın Vida ile bulduğu golde ortayı yapan isim olan Ghezzal, bu sezonki 10. asistini yaptı. Başarılı futbolcunun çabası 3 puan için yeterli olmadı.




    KARTAL'IN KULESİ DOMAGOJ VİDA
    'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla kafa golü atan stoper Beşiktaş forması giyen . Hırvat stoper, Süper Lig'de şimdiye kadar 7 kafa golü kaydetti. Dün çok çalıştı ama galibiyete yetmedi.

    İKİ MAÇTA CÖMERTLİĞİ TUTTU
    Son iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş (1B 1M), daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda puan bırakmıştı.

    1984'TEN BERİ İLK KEZ!
    Antalya, 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı ligde üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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