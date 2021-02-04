Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor
Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası hakem kararları ve Beşiktaş'ın iki maç üst üste aldığı puan kayıpları konuşulurken spor yazarları da mücadeleyi değerlendirdi. Yapılan yorumlarda usta spor yazarları, "Her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor." diyerek yıldız ismi eleştirdi.
SİNAN VARDAR - YAZILI OLMAYAN KURALLAR
Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.
1. ATAMAYANA ATARLAR...
Beşiktaş maça kötü başlamadı ama Antalyaspor'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken Ljajic, N'Koudou ve Larin öyle goller kaçırdı ki Trabzonspor maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.
2. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk...
Antalyaspor ilk kez Beşiktaş kalesine atak yaparken tek başına gol arayan Gökdeniz'e Vida ve Welinton'un yapışmaması amatörceydi. Sergen hocam her fırsatta Welinton'a sahip çıkıyor ama Brezilyalı stoper her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor.