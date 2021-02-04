Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

SİNAN VARDAR - YAZILI OLMAYAN KURALLAR

Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.



1. ATAMAYANA ATARLAR...

Beşiktaş maça kötü başlamadı ama Antalyaspor'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken Ljajic, N'Koudou ve Larin öyle goller kaçırdı ki Trabzonspor maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.