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Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası hakem kararları ve Beşiktaş'ın iki maç üst üste aldığı puan kayıpları konuşulurken spor yazarları da mücadeleyi değerlendirdi. Yapılan yorumlarda usta spor yazarları, "Her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor." diyerek yıldız ismi eleştirdi.

04.02.2021 08:54 - Son Güncelleme: 04.02.2021 09:09
Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası hakem kararları ve Beşiktaş'ın iki maç üst üste aldığı puan kayıpları konuşulurken spor yazarları da mücadeleyi değerlendirdi.

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Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

SİNAN VARDAR - YAZILI OLMAYAN KURALLAR

Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.


1. ATAMAYANA ATARLAR...
Beşiktaş maça kötü başlamadı ama Antalyaspor'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken Ljajic, N'Koudou ve Larin öyle goller kaçırdı ki Trabzonspor maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.

Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

2. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk...
Antalyaspor ilk kez Beşiktaş kalesine atak yaparken tek başına gol arayan Gökdeniz'e Vida ve Welinton'un yapışmaması amatörceydi. Sergen hocam her fırsatta Welinton'a sahip çıkıyor ama Brezilyalı stoper her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor.

Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

3. Günümüz futbolunda maç kazanacaksan çok koşacaksın...
Dün ilk 11'de başlayan Ljajic, N'Koudou, Josef ve Atiba koşmayınca, Beşiktaş da durdu ve ilk 60 dakikayı boşa geçirdi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor

Belli ki özellikle Josef ve Atiba yoğun maç programını kaldıramadı. Tabii ki bu yoğunlukta onları çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum ama Sergen Yalçın bu soruna bir çözüm bulmalı.