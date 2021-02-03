Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 45'e yükseltti.
Yeni transfer Onyekuru'nun golü ile ilk yarının son dakikalarında öne geçen Galatasaray, Donk ve bir diğer yeni transfer Mostafa Mohamed ile farkı 3'e çıkardı.
DERBİ DAHA DA ÖNEMLİ
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Daha da farklı olabilirdi. Mesele 3 puan almaktı. Onu aldığımız için mutluyum." dedi.
Fatih Terim, cumartesi oynanacak derbiyle ilgili de "Her maç önemli ama derbi daha da önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da inancı yüksek bir şekilde oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.