Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.02.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 12:28
    ABONE OL

    - maçında oynayacak mı? İşte son durumu...

    Son dakika i | Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i net bir skorla geçen Galatasaray'da maçı hazırlıkları başladı. Derbiye sıkı hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte Falcao'nun durumu da merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Falcao Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynayacak mı?

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 45'e yükseltti.

    Yeni transfer Onyekuru'nun golü ile ilk yarının son dakikalarında öne geçen Galatasaray, Donk ve bir diğer yeni transfer Mostafa Mohamed ile farkı 3'e çıkardı.

    DERBİ DAHA DA ÖNEMLİ
    Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Daha da farklı olabilirdi. Mesele 3 puan almaktı. Onu aldığımız için mutluyum." dedi.

    Fatih Terim, cumartesi oynanacak derbiyle ilgili de "Her maç önemli ama derbi daha da önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da inancı yüksek bir şekilde oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

        FALCAO OYNAYACAK MI?
        Galatasaray'da derbi öncesi sakatların son durumu merak ediliyor. Takımda Emre Taşdemir, Feghouli, Falcao ve Oğulcan Çağlayan'ın sakatlığı sürerken, tecrübeli golcü Radamel Falcao'nun son durumu merak konusu oldu.

        İspanya'da tedavi gören ve dün Türkiye'ye döndüğü iddia edilen Falcao'nun Fatih Terim'e "Hazırım ve derbide forma giymek istiyorum" dediği belirtilirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan katıldığı canlı yayında Radamel Falcao'nun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Radamel Falcao Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son durumu...