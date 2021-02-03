Fatih Terim, cumartesi oynanacak derbiyle ilgili de "Her maç önemli ama derbi daha da önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da inancı yüksek bir şekilde oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.