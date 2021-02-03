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    • 03.02.2021 13:50
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    'den maçı için çılgın plan! Derbi 11'i netleşiyor

    Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 12 puan çıkaran 'da, maçı için çılgın bir plan hazırlıyor. Derbi 11'ini kafasında yavaş yavaş netleştiren tecrübeli teknik adamın, Gedson, Yedlin ve Mostafa'yı sahaya süreceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Terim'den Fenerbahçe maçı için çılgın plan

    Başakşehir engelini 3-0'lık skorla aşan Galatasaray artık gözünü cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, Kadıköy'deki dev maç öncesi kafasındaki 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.



    Transferleri bir an önce takıma monte etmek ve yeni oyun planına hızlı bir geçiş yapmak isteyen tecrübeli hoca; Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i Fenerbahçe deplasmanında 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor.



    Mohamed'i sadece 1 idmana çıkmasına rağmen Başakşehir önünde 45 dakika oynatan Terim, performansı alkış alan Mısırlı yıldızı derbide 11'de başlatacak.



        Başarılı hoca, Linnes'in kötü performansı nedeniyle de Yedlin'i derbide oynatmayı planlıyor. ABD'li yıldızın bir süredir maça çıkmamasına rağmen fiziki açıdan çok iyi durumda olması Terim'i sevindiriyor. Yedlin çok büyük bir ihtimalle Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.



        Fatih Terim'in sürprizleri bununla da sınırlı kalmayacak. Covid testi negatif çıkan ve bugün takıma katılacak olan Gedson Fernandes, tecrübeli hocanın derbideki kozu olabilir. Terim'in Portekizli yıldızı fiziki durumuna göre 11'de sahaya sürebileceği belirtiliyor.
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