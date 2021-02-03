



Başarılı hoca, Linnes'in kötü performansı nedeniyle de Yedlin'i derbide oynatmayı planlıyor. ABD'li yıldızın bir süredir maça çıkmamasına rağmen fiziki açıdan çok iyi durumda olması Terim'i sevindiriyor. Yedlin çok büyük bir ihtimalle Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacak.