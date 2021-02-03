Başakşehir engelini 3-0'lık skorla aşan Galatasaray artık gözünü cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, Kadıköy'deki dev maç öncesi kafasındaki 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.
Transferleri bir an önce takıma monte etmek ve yeni oyun planına hızlı bir geçiş yapmak isteyen tecrübeli hoca; Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i Fenerbahçe deplasmanında 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor.
Mohamed'i sadece 1 idmana çıkmasına rağmen Başakşehir önünde 45 dakika oynatan Terim, performansı alkış alan Mısırlı yıldızı derbide 11'de başlatacak.