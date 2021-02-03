Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a limit tepkisi! Çığ gibi artıyor...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere, "Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonunun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla mabedimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır.

Geldiğimiz noktada, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri yaptığı planlama ve transferlerin başarılı ve doğru olduğu görülmüştür. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.