Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a limit tepkisi! Çığ gibi artıyor...

Beşiktaş Kulübü dün gece resmi internet sitesinden çok çarpıcı bir açıklama yaptı. İsim vermeden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferlere göndermede bulunan Siyah-Beyazlılar, "Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere, "Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonunun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla mabedimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır.
Geldiğimiz noktada, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri yaptığı planlama ve transferlerin başarılı ve doğru olduğu görülmüştür. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.
Süper Lig'de devre arası transfer ve tescil dönemi, malumunuz olduğu üzere dün gece itibarıyla sona ererken, bu dönemde eski futbolcularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuzu güçlendirdik.