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    • 03.02.2021 12:00
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    Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a limit tepkisi! Çığ gibi artıyor...

    dün gece resmi internet sitesinden çok çarpıcı bir açıklama yaptı. İsim vermeden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaptığı transferlere göndermede bulunan Siyah-Beyazlılar'ın açıklamalarına sosyal medyadan destek yağdı. Tarafarların sosyal medyada “TurkishFootballCheckOver (UEFA Türk futbolunu kontrol et)” etiketi üzerinden attıkları destek tweetleri dakikalar içerisinde 1 milyonun üzerine çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a limit tepkisi!

    Beşiktaş Kulübü dün gece resmi internet sitesinden çok çarpıcı bir açıklama yaptı. İsim vermeden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferlere göndermede bulunan Siyah-Beyazlılar, "Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere, "Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonunun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla mabedimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır.

    Geldiğimiz noktada, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri yaptığı planlama ve transferlerin başarılı ve doğru olduğu görülmüştür. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.

    Süper Lig'de devre arası transfer ve tescil dönemi, malumunuz olduğu üzere dün gece itibarıyla sona ererken, bu dönemde eski futbolcularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuzu güçlendirdik.

        Cenk Tosun, Camiamız ve taraftarlarımız için şüphesiz çok kıymetli bir isim. Futbol A Takımımızın 2015-16 ve 16-17 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, Kulübümüzden rekor bir transfer ücretiyle Premier Lig'e transfer olan, aynı zamanda A Milli Takımımızın da önemli bir değeri olan Cenk Tosun'un, yeni dönemde de Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyoruz.

        Başka Süper Lig kulüplerinin de radarında olan, geleceğe yatırım vizyonumuz çerçevesinde Eskişehirspor'dan transfer ettiğimiz Bilal Ceylan'a güveniyoruz. Genç futbolcumuzun yeteneği ve çalışkanlığıyla uzun yıllar takımımıza faydalı olacağından şüphemiz yoktur.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır.

        Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla," ifadelerine yer verildi.


        DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
        Bu açıklamanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar twitter üzerinden "UefaTurkishFootballCheckOver (UEFA Türk futbolunu kontrol et)" başlıklı bir hasthag açtı. Kısa sürede bu hasthag'e destek çığ gibi büyüdü.



            BAŞLIK SOSYAL MEDYADA 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI
            1 milyonun üzerine çıkan bu başlık dünya üzerinde twitter'da trending topic oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın limitlere uymadığını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna göz yumduğunu öne sürüyor.

            UEFA'dan bu konuyla alakalı bir hamle gelip gelmeyeceği merak konusu.

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