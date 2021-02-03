Artantinli futbol efsanesi Diego Maradona 2020'nin Kasım ayında hayatını kaybetti.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ
Kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.
"İYİ SAYILMAM AMA..."
Maradona görüntülerde Luquye'ya, "Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.