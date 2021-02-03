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    • 03.02.2021 20:29
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    li futbol efsanesi 'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Artantinli futbol efsanesi 2020'nin Kasım ayında hayatını kaybetti. Marado'nun ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

    İHA
    Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı

    Artantinli futbol efsanesi Diego Maradona 2020'nin Kasım ayında hayatını kaybetti.

    3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ
    Kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

    Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Arjantinli futbolcunun, ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque'ya selam göndermesi dikkat çekti

    "İYİ SAYILMAM AMA..."
    Maradona görüntülerde Luquye'ya, "Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

        Geçtiğimiz günlerde ise Luque'nin Maradona'nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, "Şişman adam ölüyor" dediği ortaya çıkmıştı.

        Maradona'nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona'nın doktoru Luque'un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı. Savcılık, Luque'un ardından Maradona'nın başkent Buenos Aires'teki psikiyatristi Agustina Cosachov'un evine ve özel ofisine baskın düzenlemişti.
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        Haberler Spor Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı