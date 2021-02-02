Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.
TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU
Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.
TRANSFERİN YÜZDE 85'LİK KISMI SPONSORDAN
Transferle ilgili olarak Spor Arena'ya konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85'lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır." dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYDİ
18 yaşındaki Erencan Yardımcı, Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde ilk ve tek maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Genç oyuncu, 26 Kasım 2019 yılında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Club Brugge maçında görev aldı. Erencan Yardımcı, 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın 90+4. dakikasında Jean Michael Seri'nin yerine oyuna dahil olmuştu.