

TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.



TRANSFERİN YÜZDE 85'LİK KISMI SPONSORDAN

Transferle ilgili olarak Spor Arena'ya konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85'lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır." dedi.