Beşiktaş anlaşmaya varmıştı! Transfer son anda iptal oldu

Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, önceki gece İngiltere'den İstanbul'a gelmişti. Eşi Ece ve çocukları Arden Cenk ve Alin'le birlikte Türkiye'ye gelen Milli golcü, yolculuğunun ardından basın mensuplarına, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, "Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.
ANTALYA MAÇINI KAÇIRIYOR
İngiltere'den gelmesi sebebiyle 5 günlük bir karantina süreci geçirecek olan Cenk Tosun, bundan dolayı Kara Kartal'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlaması bekleniyor. Everton'da yarım dönemde 1 milyon 250 bin Euro kazanan başarılı futbolcu, CSKA Moskova aynı ücreti vermesine rağmen maaşında 150 bin Euro indirim yapıp Kara Kartal'a imza atmıştı.