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    • 02.02.2021 09:53
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    anlaşmaya varmıştı! Transfer son anda iptal oldu

    Mandzukiç ile başlayıp Hulk ile devam eden forvet arayışına Cenk Tosun'u renklerine bağlayarak son veren , son anlarda stoper için de hamlesi yaptı. Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'in Hırvat stoper için zorunlu satın alma istemesi nedeniyle transferden vazgeçtiği öğrenildi.

    Beşiktaş anlaşmaya varmıştı! Transfer son anda iptal oldu

    Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, önceki gece İngiltere'den İstanbul'a gelmişti. Eşi Ece ve çocukları Arden Cenk ve Alin'le birlikte Türkiye'ye gelen Milli golcü, yolculuğunun ardından basın mensuplarına, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, "Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.

    ANTALYA MAÇINI KAÇIRIYOR
    İngiltere'den gelmesi sebebiyle 5 günlük bir karantina süreci geçirecek olan Cenk Tosun, bundan dolayı Kara Kartal'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlaması bekleniyor. Everton'da yarım dönemde 1 milyon 250 bin Euro kazanan başarılı futbolcu, CSKA Moskova aynı ücreti vermesine rağmen maaşında 150 bin Euro indirim yapıp Kara Kartal'a imza atmıştı.

        YABANCI KOTASI AÇILDI AMA...
        Forvet takviyesi için Mario Mandzukic ve Hulk isimleri üzerinde yoğunlaşmalarının ardından finalde Cenk Tosun'u alan Kara Kartal, yabancı kotasında yer açıldığı için transferin son saatlerinde stoper hamlesi için harekete geçmişti.

        Bu doğrultuda Bundesliga ekibi Leverkusen'den Tin Jedvaj'ı kiralamak için girişimlerde bulunan yönetim, Almanya temsilcisinin zorunlu satın alma opsiyonu konusunda diretmesi sebebiyle bu oyuncudan vazgeçti ve dönemi tamamladı
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