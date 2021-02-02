Beşiktaş anlaşmaya varmıştı! Transfer son anda iptal oldu

Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, "Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.