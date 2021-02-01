Hop oturduk hop kalktık son dakika transferler ve imzaların ardı arkası kesilmedi! Artık son saatler... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig takımlarından son dakika transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor, bombalar birbiri ardında patlıyor. 2020-2021 Türkiye Süper Lig'inde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon toplamda 21 takımın yarıştığı lig de transferin son günlerine yaklaşıldı. Mesut özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimlerin transfer edildiği ara transfer dönemi 1 Şubat saat 17:00 itibariyle son buluyor. Peki ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı? Hangi isimlerle yollarını ayırdı? İşte yanıtı...
01.02.2021 10:15
- Son Güncelleme: 01.02.2021 10:15