Hop oturduk hop kalktık son dakika transferler ve imzaların ardı arkası kesilmedi! Artık son saatler... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. Kulüplerin 1 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar anlaşmalarını TFF'ye bildirmeleri gerekiyor. Ancak kulüplerin olası başvurusu sonrası TFF, bu saati 23.59'a kadar çekebilir.