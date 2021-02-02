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    • 02.02.2021 12:18
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    Galatasaray son iki yılda golcüler için servet harcadı!

    2018 yazında Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e satan ve golcü oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramayan Galatasaray, son iki yılda forvet transferi için 35 milyon Euro (303 milyon TL) gibi çılgın bir rakam harcadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cimbom Gomis sonrası servet harcadı!

    2018 yazında Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray, son iki yılda forvet transferi için 35 milyon Euro (303 milyon TL) gibi çılgın bir rakam harcadı.

    2019 yılının ocak ayında forvet hattına Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi bonservisiyle, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu ise kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, golcü transferlerine 2019'un yaz transfer döneminde de devam etti.



    Mbaye Diagne ve Mitroglou'ndan beklediği verimi alamayan Galatasaray, geçen sezon başında dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'yu çok ciddi bir kontratın altına imzasını atarak renklerine bağladı.

    Falcao ile birlikte geçen sezonun başında Rumen forvet Florin Andone de kiralık olarak kadroya katıldı. Ancak o da sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a çare olamadı.

    Bu sezon başında forvet takviyesi yapmayan Galatasaray, önceki gün Mısırlı Mostafa Mohamed'i 1 milyon 650 bin Dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiraladı.

    Mohamed'in kiralama ücreti ile birlikte Galatasaray'ın 2 yılda forvet transferi için ödediği bonservis, maaş ve imza parası tutarı 35 milyon Euro (303 milyon TL)'ya ulaştı.



    Galatasaray'ın son 2 yıldaki forvet transferleri ve kasasından çıkan ücretler:

    Mbaye Diagne
    Bonservis: 13 milyon Euro
    Ödenen maaş: 2.9 milyon Euro



        Kostas Mitroglou:
        Ödenen maaş: 2 milyon 250 bin Euro



        Radamel Falcao:
        Ödenen maaş: 9 milyon Euro
        İmza parası+menajerlik ücreti: 3 milyon Euro



        Florin Andone:
        Ödenen maaş: 2.5 milyon Euro
        Kiralama bedeli: 700 bin Euro
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