Galatasaray son iki yılda golcüler için servet harcadı!

2018 yazında Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray, son iki yılda forvet transferi için 35 milyon Euro (303 milyon TL) gibi çılgın bir rakam harcadı.
2019 yılının ocak ayında forvet hattına Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi bonservisiyle, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu ise kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, golcü transferlerine 2019'un yaz transfer döneminde de devam etti.
Mbaye Diagne ve Mitroglou'ndan beklediği verimi alamayan Galatasaray, geçen sezon başında dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'yu çok ciddi bir kontratın altına imzasını atarak renklerine bağladı.
Falcao ile birlikte geçen sezonun başında Rumen forvet Florin Andone de kiralık olarak kadroya katıldı. Ancak o da sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a çare olamadı.
Bu sezon başında forvet takviyesi yapmayan Galatasaray, önceki gün Mısırlı Mostafa Mohamed'i 1 milyon 650 bin Dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiraladı.
Mohamed'in kiralama ücreti ile birlikte Galatasaray'ın 2 yılda forvet transferi için ödediği bonservis, maaş ve imza parası tutarı 35 milyon Euro (303 milyon TL)'ya ulaştı.
Galatasaray'ın son 2 yıldaki forvet transferleri ve kasasından çıkan ücretler:
Mbaye Diagne
Bonservis: 13 milyon Euro
Ödenen maaş: 2.9 milyon Euro