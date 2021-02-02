Galatasaray son iki yılda golcüler için servet harcadı!

2018 yazında Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray, son iki yılda forvet transferi için 35 milyon Euro (303 milyon TL) gibi çılgın bir rakam harcadı.

2019 yılının ocak ayında forvet hattına Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi bonservisiyle, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu ise kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, golcü transferlerine 2019'un yaz transfer döneminde de devam etti.