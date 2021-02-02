Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır kısa süre içinde takımın değişilmez ismi oldu. Gösterdiği müthiş performansla Avrupa kulüplerinin de yakın takibine giren genç eldivene şimdiden teklifler gelmeye başladı.
Son yıllarda çok önemli futbolcu satışları gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda da Altay'a gelen teklifleri değerlendirecek. 22 yaşındaki kaleciden minimum 15 milyon Euro gelir bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın ayrılık ihtimaline karşın B planını da hemen hazırladı.
Kiralık olarak Westerlo'da forması giyen Berke Özer performansıyla Belçika'ya gündemi sarsıyor. 17 maçta kalesinde 19 gol gören 20 yaşındaki file bekçisi, ligin en az gol yiyen 3. kalecisi durumunda.