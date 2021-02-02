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    • 02.02.2021 12:06
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    'de gidiyor, yerine geliyor!

    Son dakika i | Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atıyor. Geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nden transfer edilen 'a Avrupa ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirme hazırlığında olan sarı-lacivertliler, kalede Altay'ın alternatifini de buldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Altay gidiyor o isim geliyor

    Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır kısa süre içinde takımın değişilmez ismi oldu. Gösterdiği müthiş performansla Avrupa kulüplerinin de yakın takibine giren genç eldivene şimdiden teklifler gelmeye başladı.



    Son yıllarda çok önemli futbolcu satışları gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda da Altay'a gelen teklifleri değerlendirecek. 22 yaşındaki kaleciden minimum 15 milyon Euro gelir bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın ayrılık ihtimaline karşın B planını da hemen hazırladı.



    Kiralık olarak Westerlo'da forması giyen Berke Özer performansıyla Belçika'ya gündemi sarsıyor. 17 maçta kalesinde 19 gol gören 20 yaşındaki file bekçisi, ligin en az gol yiyen 3. kalecisi durumunda.

        7 maçta kalesini gole kapatan ve bu alanda da 2. sırada yer alan Berke Özer yüzde 95 kısa pas ve yüzde 45.5 kurtarış yüzdesi yakaladı.



        Fenerbahçe sezon sonunda Altay'ı iyi bir fiyata satması durumunda hemen kaleye Berke geçecek ve Sarı-Lacivertliler çok başarılı bir operasyona imza atmış olacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Altay Bayındır gidiyor, yerine Berke Özer geliyor!