



Son yıllarda çok önemli futbolcu satışları gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda da Altay'a gelen teklifleri değerlendirecek. 22 yaşındaki kaleciden minimum 15 milyon Euro gelir bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın ayrılık ihtimaline karşın B planını da hemen hazırladı.