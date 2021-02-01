Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışındaki 2 önemli rakibinin zorlu fikstürünü de göz önüne alarak puan farkını arttırma hesapları yapan Beşiktaş dün gece Vodafone Park'ta büyük bir şok yaşadı. Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş puan farkını açma hesaplarını bir kenara bıraktığı gibi liderlik koltuğunu da kaybetti.
RAKİPLERİNİN ÇOK ZORLU MAÇLARI VARDI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önlerinde 4 haftalık periyotta zorlu maçları olduğu gibi birbirleriyle de oynayacaklardı. Eğer Beşiktaş, Trabzon'u dün gece öne geçtiği maçta mağlup etmeyi başarsaydı bambaşka hesaplar içinde olacaktı.
ARTIK PUAN KAYBINI BEKLEYECEK...
Şimdi Beşiktaş, liderlik koltuğunu geri almak için hem Fenerbahçe'nin Hatay deplasmanında puan kaybetmesini beklemek, hem de son haftaların formda ekibi Antalya'yı deplasmanda yenmek zorunda
DERBİDE İLK FAUL 27. DAKİKADA!
Beşiktaş-Trabzon derbisinde 27. dakikaya kadar faul olmadı. Bu dakikada Larin, Serkan'a maçın ilk faulünü yaptı. Ancak 27. dakikaya kadar faul olmamasına rağmen her iki takım da bu dakikaya kadar 2 sakat verdi.
DORUKHAN'A BÜYÜK TEPKİ
Flavıo'ya yaptığı hareket sonrası 77. dakikada kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e Beşiktaş taraftarı sanal alemden tepki gösterdi. "Acemice hareket etti. Formasını daha fazla sahiplenmesi gerekiyor" yorumları yapıldı.
ÇOK POZİSYON VERDİ
Beşiktaş, topa sahip olan taraf olmasına rağmen, Trabzon'un neredeyse her hızlı atağı pozisyona neden oldu. Goller de böyle anlarda geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KALESİ YIKILDI!
Trabzonspor'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş'ın sahasındaki derbi yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyah-Beyazlılar, dün akşamki yenilgi ile Vodafone Park'ın açılışından bu yana evinde ilk kez bir derbi maç kaybetti.
ÇOK ŞANSSIZDIK BAZEN OLMUYOR!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Çok gol kaçırdık. Fazlasıyla şanssızdık. Futbolda böyle şeyler var. Bazen olmuyor" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Vodafone Park'a Trabzonspor'a karşı şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.
2 TOPÇU YOLCU
Yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirten Sergen Yalçın, "Oyuncuların üzülmesi normal. Kimse kaybetmek istemez. Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Çok gol kaçırdık. Bazen olmuyor. Nazar boncuğumuz olsun" dedi. Sergen Yalçın, "Boyd ve Güven ayrılacak. Bilal geldi. Cenk Tosun da gelecek. Güven'in kalmasını isterdim ama gitsin başka yerde daha çok oynasın" ifadesini kullandı.
RAKİPLERİNİN ÇOK ZORLU MAÇLARI VARDI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önlerinde 4 haftalık periyotta zorlu maçları olduğu gibi birbirleriyle de oynayacaklardı. Eğer Beşiktaş, Trabzon'u dün gece öne geçtiği maçta mağlup etmeyi başarsaydı bambaşka hesaplar içinde olacaktı.
ARTIK PUAN KAYBINI BEKLEYECEK...
Şimdi Beşiktaş, liderlik koltuğunu geri almak için hem Fenerbahçe'nin Hatay deplasmanında puan kaybetmesini beklemek, hem de son haftaların formda ekibi Antalya'yı deplasmanda yenmek zorunda
DERBİDE İLK FAUL 27. DAKİKADA!
Beşiktaş-Trabzon derbisinde 27. dakikaya kadar faul olmadı. Bu dakikada Larin, Serkan'a maçın ilk faulünü yaptı. Ancak 27. dakikaya kadar faul olmamasına rağmen her iki takım da bu dakikaya kadar 2 sakat verdi.
DORUKHAN'A BÜYÜK TEPKİ
Flavıo'ya yaptığı hareket sonrası 77. dakikada kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e Beşiktaş taraftarı sanal alemden tepki gösterdi. "Acemice hareket etti. Formasını daha fazla sahiplenmesi gerekiyor" yorumları yapıldı.
ÇOK POZİSYON VERDİ
Beşiktaş, topa sahip olan taraf olmasına rağmen, Trabzon'un neredeyse her hızlı atağı pozisyona neden oldu. Goller de böyle anlarda geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KALESİ YIKILDI!
Trabzonspor'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş'ın sahasındaki derbi yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyah-Beyazlılar, dün akşamki yenilgi ile Vodafone Park'ın açılışından bu yana evinde ilk kez bir derbi maç kaybetti.
ÇOK ŞANSSIZDIK BAZEN OLMUYOR!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Çok gol kaçırdık. Fazlasıyla şanssızdık. Futbolda böyle şeyler var. Bazen olmuyor" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Vodafone Park'a Trabzonspor'a karşı şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.
2 TOPÇU YOLCU
Yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirten Sergen Yalçın, "Oyuncuların üzülmesi normal. Kimse kaybetmek istemez. Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Çok gol kaçırdık. Bazen olmuyor. Nazar boncuğumuz olsun" dedi. Sergen Yalçın, "Boyd ve Güven ayrılacak. Bilal geldi. Cenk Tosun da gelecek. Güven'in kalmasını isterdim ama gitsin başka yerde daha çok oynasın" ifadesini kullandı.