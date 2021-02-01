Beşiktaş'ın 5 aylığına İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı eski futbolcusu Cenk Tosun, dün İstanbul yolculuğu öncesi Londra'da Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdi.
Uçağın önünde Kartal pozu da veren 29 yaşındaki futbolcu ardından İstanbul'a hareket etti. Cenk Tosun, bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. Milli futbolcu yarım sezon için Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin Euro maaş alacak. Cenk Tosun'un kiralanması için kulübü Everton'a ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Uçağın önünde Kartal pozu da veren 29 yaşındaki futbolcu ardından İstanbul'a hareket etti. Cenk Tosun, bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. Milli futbolcu yarım sezon için Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin Euro maaş alacak. Cenk Tosun'un kiralanması için kulübü Everton'a ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.