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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    formasını giydi

    Milli yıldız dün Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdi... Kartal pozu veren tecrübeli oyuncu bugün kendisini lı yapan sözleşmeyi imzalayacak.

    Cenk formayı giydi
    'ın 5 aylığına 'nin takımından kiraladığı eski futbolcusu , dün yolculuğu öncesi 'da Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdi.

    Uçağın önünde Kartal pozu da veren 29 yaşındaki futbolcu ardından İstanbul'a hareket etti. Cenk Tosun, bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. Milli futbolcu yarım sezon için Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin Euro maaş alacak. Cenk Tosun'un kiralanması için kulübü Everton'a ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.
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