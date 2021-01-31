Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasından Trabzonspor'u ağırlıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi elde etti.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı.