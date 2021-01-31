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    • 31.01.2021 17:56
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika spor haberleri... 'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. sahasından 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

    'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. sahasından 'u ağırlıyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

    BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar.

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

    BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE
    Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan 'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda 'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi elde etti.

    ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI
    Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

    Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı.

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