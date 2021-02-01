1. Lig’de kural hatası iddiası | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Ancak Samsunspor, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istiyor. 90. dakikada sakatlık sonrası hakem hava atışı yaptı. Topu alan Okan Derici direkt kaleye giderek golü attı. Hava ataşı sonrası topun en az 2 oyuncuya temas etmesi gerektiği ifade ediliyor.
FENER POTADA MAĞLUP
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, normal süresi 86-86 tamamlanan maçta Fenerbahçe Beko'yu da 102-97 mağlup etti.
KAPLAN GÖREVİ BIRAKTI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Kaplan'ın istifa ettiği öğrenildi. Başkent ekibini yeni teknik adam için girişimlere başladığı bildirildi.
MANİSA'DA ÜÇ İMZA
TRANSFER yasağının kalkmasının ardından önceki gün 3 transfer yapan Manisaspor dün de Oğuzhan Palaz, Uğur Aktaş ve Çağrı Buğra Dişsiz ile sözleyme imzaladı.
FENER POTADA MAĞLUP
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, normal süresi 86-86 tamamlanan maçta Fenerbahçe Beko'yu da 102-97 mağlup etti.
KAPLAN GÖREVİ BIRAKTI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Kaplan'ın istifa ettiği öğrenildi. Başkent ekibini yeni teknik adam için girişimlere başladığı bildirildi.
MANİSA'DA ÜÇ İMZA
TRANSFER yasağının kalkmasının ardından önceki gün 3 transfer yapan Manisaspor dün de Oğuzhan Palaz, Uğur Aktaş ve Çağrı Buğra Dişsiz ile sözleyme imzaladı.