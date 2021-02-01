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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    1. Lig’de kural hatası iddiası | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    TFF 1. Lig'de ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Ancak Samsunspor, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istiyor. İşte haberin detayları ve 1 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    1. Lig’de kural hatası iddiası
    TFF 1. Lig'de ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Ancak Samsunspor, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istiyor. 90. dakikada sakatlık sonrası hakem hava atışı yaptı. Topu alan direkt kaleye giderek golü attı. Hava ataşı sonrası topun en az 2 oyuncuya temas etmesi gerektiği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor 1. Lig’de kural hatası iddiası | Yurttan ve dünyadan spor haberleri