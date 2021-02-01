Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Alman kulübü Eintracht Frankfurt kaptı.

Takvim'in özel haberiyle transferi için 1 Şubat'ı işaret ettiği 18 yaşındaki futbolcu, kendisini Avrupa'dan birçok takımın istemesine rağmen Frankfurt'la anlaştı ve yeni kulübü ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.