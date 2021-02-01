Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Alman kulübü Eintracht Frankfurt kaptı.
Takvim'in özel haberiyle transferi için 1 Şubat'ı işaret ettiği 18 yaşındaki futbolcu, kendisini Avrupa'dan birçok takımın istemesine rağmen Frankfurt'la anlaştı ve yeni kulübü ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.
Sezonun ikinci yarısını Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, ligin bitimiyle yeni takımı Eintracht Frankfurt'a katılacak.
Bursaspor ise bu transferden herhangi bir bonservis bedeli almayacak. Oyuncu için Alman kulübü, Bursaspor'a 400 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.