



Samuel bu kararını, "Benim amacım futbol oynayarak kendimi göstermekti. Blacpool'da bu şansı daha fazla bulacağımı düşündüm" diyerek açıklıyor. Ve bu karar sayesinde kısa sürede QPR'a transfer oldu. Müthiş yetenekleri ile birçok takımın dikkatini çeken Bright Samuel Osayi artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

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