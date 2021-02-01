Fenerbahçe'nin ara transferdeki en önemli hamlelerinden Bright Samuel Osayi, Rizespor maçındaki futboluyla büyük bir heyecan yarattı. Müthiş sürati ve çabukluğuyla taraftarları kendisine hayran bırakan İngiliz yıldız bu noktaya gelene kadar çok büyük zorluklar yaşadı.
Aslen Nijeryalı olan Samuel 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etti. 10 yaşındayken ise yeni adresi İngiltere oldu. Futbola büyük bir ilgi duyan Samuel 15 yaşına kadar çeşitli amatör takımların formasını giydi. West Ham'da 'gelecek vaat eden' isimler arasına alındı.
Ancak Norwich ile oynanan deneme maçında büyük stres nedeniyle kötü bir performans sergiledi. Takıma alınmadığını anlayınca eve dönüş yolu boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.