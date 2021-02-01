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    • 01.02.2021 16:31
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    'nin yeni yıldızından hayatını değiştiren karar! Manchester United'ı reddetti...

    Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden , İngiltere'den 'i kadrosuna kattı. Çaykur Rize maçında süre alan kanat oyuncusu taraftardan tam not alırken, küçük yaşlarda hayatını değiştiren bir karar verdiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe'nin yeni yıldızından hayatını değiştiren karar

    Fenerbahçe'nin ara transferdeki en önemli hamlelerinden Bright Samuel Osayi, Rizespor maçındaki futboluyla büyük bir heyecan yarattı. Müthiş sürati ve çabukluğuyla taraftarları kendisine hayran bırakan İngiliz yıldız bu noktaya gelene kadar çok büyük zorluklar yaşadı.



    Aslen Nijeryalı olan Samuel 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etti. 10 yaşındayken ise yeni adresi İngiltere oldu. Futbola büyük bir ilgi duyan Samuel 15 yaşına kadar çeşitli amatör takımların formasını giydi. West Ham'da 'gelecek vaat eden' isimler arasına alındı.

    Ancak Norwich ile oynanan deneme maçında büyük stres nedeniyle kötü bir performans sergiledi. Takıma alınmadığını anlayınca eve dönüş yolu boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.



        Ardından Manchester United'ın izleme komitesinden John McNab'tan müthiş bir teklif aldı. Kırmızı Şeytanlar kendisini denemek istiyordu. Aynı zamanda alt lig takımı Blackpool da onun kapısını çalmıştı. Samuel belki de kaderini değiştiren bir karar aldı ve Manchester United'ın teklifini geri çevirerek Blackpool'un yolunu tuttu.



        Samuel bu kararını, "Benim amacım futbol oynayarak kendimi göstermekti. Blacpool'da bu şansı daha fazla bulacağımı düşündüm" diyerek açıklıyor. Ve bu karar sayesinde kısa sürede QPR'a transfer oldu. Müthiş yetenekleri ile birçok takımın dikkatini çeken Bright Samuel Osayi artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

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