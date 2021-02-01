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    • 01.02.2021 21:12
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    Son dakika transfer haberleri: TAKVİM yazmıştı! Medipol Başakşehir'e transfer oldu

    Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Tolga Ciğerci'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

    Son dakika transfer haberleri: TAKVİM yazmıştı! Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'e transfer oldu

    Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile sözleşme imzaladı.

    1,5 YILLIK ANLAŞMA
    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

    Tolga için düzenlenen imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Milli futbolcu Tolga Ciğerci'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

        TAKVİM YAZMIŞTI
        TAKVİM, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferine karşılık 12 milyon Euro + Tolga Ciğerci + Deniz Türüç + 1 milyon Euro bonus teklifiyle Başakşehir'i ikna etttiğini yazmıştı.

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