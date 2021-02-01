Son dakika transfer haberleri: TAKVİM yazmıştı! Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'e transfer oldu

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.