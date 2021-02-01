2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.