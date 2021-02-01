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    • 01.02.2021 21:45
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    Son dakika: , 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'un lisansını çıkardı

    Gelen son dakika haberine göre, , 'nin nden eski oyuncusu 'u sezon sonuna kadar kiraladı. Takvim.com.tr Tosun'un geleceğini günler öncesinden duyurmuştu.

    AA
    Beşiktaş Cenk Tosun'un lisansını çıkarttı

    Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş, İngiltere'nin Everton Kulübünden eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

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    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cenk Tosun'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Everton ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

    "YUVANA HOŞ GELDİN"

    Açıklamada, Beşiktaş'ın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında 29 yaşındaki santrforun da pay sahibi olduğu belirtilerek, "Cenk Tosun'a 'Yuvana hoş geldin.' der, önümüzdeki dönemde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    TOSUN'UN CV'Sİ

        Cenk Tosun, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, Ocak 2018'de 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu. Cenk, İngiltere'de geçen sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık geçirmişti.

        Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2 takım formasıyla toplamda 54 maça çıktı ve 10 kez fileleri havalandırdı.

        Karantina süresi dolduktan sonra Cenk Tosun, hafta sonu Konyaspor maçı kadrosunda yer alabilecek.
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        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş, Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un lisansını çıkardı