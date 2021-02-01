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    • 01.02.2021 21:37
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    Son dakika: Premier Lig'de

    Gelen son dakika haberine göre, ekibi , forması giyen milli futbolcu 'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

    AA
    Okay Yokuşlu Premier Lig'de

    Son dakika haberi... ekibi , forması giyen milli futbolcu 'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

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    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

    Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

    Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

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    Haberler Spor Son dakika: Okay Yokuşlu Premier Lig'de