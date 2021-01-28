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    • 28.01.2021 21:01
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    'dan bomba transfer hamlesi! Yeni hedef

    Son dakika ... Kadrosunu ve ile güçlendiren bir bomba daha patlatıyor. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Galatasaray, ’da kiralık olarak forma giyen 'nın futbolcusu ’i kiralık olarak kadrosuna katacacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'dan bomba hamle

    Transfer döneminde kadrosunu Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Galatasaray bir bomba daha patlatıyor.

    BOMBA İDDİA
    Transferde çok hareketli saatler geçiren Galatasaray için Çizme'den çok flaş bir iddia geldi. Ünlü haber sitesi 'Football Italia'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

    FERNANDES'İN DEĞERİ 50 MİLYON EURO
    Bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu, geleceğin büyük yıldızı olarak kabul ediliyor. Tottenham geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson'u kiralarken Benfica'ya tam 4.5 milyon Euro ödemişti.

        Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

        MORINHO TRANSFER ETTİ
        Jose Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçtikten sonra transfer ettiği isimlerden biri olan Gedson Fernandes beklenen katkıyı veremedi. İngiliz basınına göre Londra kulübü, yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

        GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRMEYE YAKIN
        Football Italia, Gedson'u kiralamak için Torino'nun da Benfica ile masaya oturduğunu ancak Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı.

        İSMİ: Gedson Carvalho Fernandes
        YAŞ: 22
        ÜLKE: Portekiz
        BOY: 1.84
        OYNADIĞI TAKIMLAR: Benfica ve Tottenham Hotspur
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