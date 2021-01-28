Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

MORINHO TRANSFER ETTİ

Jose Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçtikten sonra transfer ettiği isimlerden biri olan Gedson Fernandes beklenen katkıyı veremedi. İngiliz basınına göre Londra kulübü, yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.