Transfer döneminde kadrosunu Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Galatasaray bir bomba daha patlatıyor.
BOMBA İDDİA
Transferde çok hareketli saatler geçiren Galatasaray için Çizme'den çok flaş bir iddia geldi. Ünlü haber sitesi 'Football Italia'ya göre Sarı-Kırmızılılar, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.
FERNANDES'İN DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu, geleceğin büyük yıldızı olarak kabul ediliyor. Tottenham geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson'u kiralarken Benfica'ya tam 4.5 milyon Euro ödemişti.